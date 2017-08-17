Отремонтировать дороги обязал суд администрацию Великих Лук

13:27, 18 августа 2017, ПАИ

По иску прокуратуры суд обязал администрацию города Великие Луки отремонтировать дороги.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, Великолукская городская прокуратура с привлечением сотрудников городского ОГИБДД ОМВД России проверку соблюдения на территории Великих Лук требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Факты ненадлежащего состояния дорожного покрытия были обнаружены на 8 участках автомобильных дорог.

В целях устранения выявленных нарушений в суд было направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию города привести техническое состояние вышеуказанных участков автомобильных дорог в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

Иск прокуратуры рассмотрел Великолукский городской суд, заявленные требования были удовлетворены в полном объеме.

Исполнение решения суда находится на контроле.