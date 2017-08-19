Команда Smarter одержала победу в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове

18:52, 19 августа 2017, ПАИ

19 августа в рамках Медового фестиваля в Детском парке Пскова состоялась блинно-медовая битва. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, в кулинарном состязании приняли участие четыре команды: «Сбербанк», «Smarter», «Малинка сладкая» и «Дочки-матери». Победу одержала сборная Smarter.

Участникам пришлось соревноваться парами в течение 30 минут. Блинно-медовая борьба заключалась в необходимости за отведённое время испечь и раздать как можно большее количество блинов. В распоряжении каждой команды были огромная сковорода диаметром в один метр и 100 тарелок. В качестве начинки пекари использовали псковский мёд.

Соорганизатором этого конкурса выступил ТД «Ресторанный партнёр».

Добавим, что Медовый фестиваль развернулся в Детском парке Пскова. Он проводится с целью поддержки местных производителей продукции пчеловодства и продвижения бренда «Псковский мёд». В этом году организатором Медового фестиваля выступает Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.