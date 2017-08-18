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Общество

Все сады Пскова готовы к новому учебному году

Все сады города Пскова прошли приемку к новому учебному году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На этой неделе, с 11 по 17 августа, муниципальная комиссия, в состав которой входили сотрудники Управления образования, отдела надзорной деятельности Госпожнадзора, санитарного надзора Управления Роспотребнадзора, УФСБ, представители городского Совета родительской общественности, комиссии по делам несовершеннолетних УМВД оценили подготовку дошкольных образовательных учреждений к новому 2017-2018 учебному году. Члены комиссии осмотрели здания и территории детских садов, состояние помещений, столовых, санузлов, автоматических средств оповещения и сигнализаций, проверили пути эвакуации, наличие огнетушителей, чтобы все они были в рабочем состоянии и на видных местах.

В ходе проверки комиссия заключила, что все дошкольные учреждения города готовы к началу нового учебного года.

Так, за счет бюджетных средств, в детских садах №20, 26, 28 установлены теневые навесы, в 37-ом саду завершаются работы по установке новых стеклопакетов, в садах №16 и 45 уже заменили окна, в 42-ом выполнен капитальный ремонт ограждений, заменена вентиляция в столовой и вставлены новые стеклопакеты в нескольких кабинетах, в садах №24, 28, 39, 43, 48, 50, 23 сделан ремонт эвакуационных выходов, в детском саду №43 муниципальные средства были выделены на капитальный ремонт кровли. Также, во всех дошкольных учреждениях проведены косметические ремонты групповых комнат.

Напомним, всего в рамках муниципальной программы на подготовку школ и детских садов к 1 сентября в 2017 году было выделено более 35 миллионов рублей. Из них 8 миллионов - это средства, направленные на установку новых, соответствующих всем стандартам безопасности и экологичности, пластиковых окон в рамках программы «500 окон», которая была разработана по предложению главы Пскова Ивана Цецерского. Средства на эти цели поступили в 27 учреждений: 14 детских садов, 12 школ, 1 учреждение дополнительного образования.

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