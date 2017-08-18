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Общество

Четыре команды сразятся в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове

19 августа в Пскове в рамках Медового фестиваля пройдет блинно-медовая битва, в которой примут участие 4 команды: «Сбербанк», Smarter, «Дочки-матери» и семейная команда «Малинка сладкая». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Блинно-медовая битва - это новая традиция Медового фестиваля, появившаяся в прошлом году. Команды соревнуются между собой в искусстве выпекания блинов. В этом году битва будет благотворительной: средства, собранные от раздачи блинов, пойдут в фонд «Линия жизни».

Командам будут выданы набор продуктов и технологическая карта. Они должны замесить тесто, выпечь блины и угостить или гостей праздника. С блинами будет подаваться псковский мед и «Столбушинский сбитень».

Партнером блинно-медовой битвы является компания «Ресторанный партнер». Она основана в 2006 году и занимается развитием на территории Псковского региона культуры общественного питания.

«Ресторанный партнёр» занимается организаций, управлением и координацией предприятий общественного питания, выездным обслуживанием (фуршеты, банкеты, приемы, кофе-паузы, питание спортсменов, обслуживание офисов и так далее), комплексной организацией праздничных мероприятий, управлением  фуд-кортами во время проведения массовых мероприятий. Также компания предоставляет в аренду профессиональное оборудование, мебель, столовый текстиль, стеклянную и фарфоровую посуду, приборы, и занимается продажей, предоставлением в аренду, установкой и обслуживанием кофейного оборудования (профессиональные кофе-машины, кофемолки, бойлеры). Ещё одно направление деятельности – это оптовая продажа кофе Danesi (Италия) и чая Althaus (Германия).

Отметим, что на Медовом фестивале будет работать торговая точка «Ресторанного партнёра». В ней гости смогут отведать уникальный сорбет «Яблоки да Мёд». Он был изобретён на маленькой псковской фабрике мороженого «Амоrе» специально к Яблочному и Медовому Спасу. Это сладкое лакомство из домашних яблок, собранных в саду директора компании «Ресторанный партнёр», и Столбушинского сбитня на меду и травах.

Напомним, Медовый фестиваль пройдёт в Детском парке Пскова 19 августа с 10:00 до 18:00. Он будет включать в себя целый ряд тематических площадок. Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, многочисленные развлекательные площадки для всех возрастов, конкурсы и выступления артистов. Традиционно на фестивале будет определён самый вкусный мёд. Выберут победителя сами гости праздника путём голосования после дегустации. 

Желающим участвовать в фестивале необходимо обратиться по телефону 8-911-361-51-02, написать администраторам группы «Медовый фестиваль – 2016» в социальной сети «ВКонтакте» или на адрес электронной почты o-bannik@yandex.ru.

Отметим, псковский медовый праздник уже известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».

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