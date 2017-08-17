Ликвидировать 12 свалок в Гдовском районе требует прокуратура

13:42, 18 августа 2017, ПАИ

При участии прокуратуры Гдовского района суд удовлетворил исковые требования межрайонного природоохранного прокурора об обязании Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства организовать работы по ликвидации 12 несанкционированных свалок твердых бытовых отходов в Гдовском районе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области, в судебном заседании было установлено, что в ходе обследования земельных участков в деревне Слобода инспектор территориального округа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования выявил 12 несанкционированных свалок. Основанием для проведения обследования послужило коллективное обращение жителей Слободы.

«В силу действующего законодательства к полномочиям субъекта Российской Федерации в области обращения с отходами относится, в том числе организация деятельности по организации работ по ликвидации твердых бытовых отходов», - отметили в прокуратуре.

По решению суда свалки должны быть ликвидированы в срок до 31 декабря текущего года. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.