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Общество

Парк для маломобильных групп населения появится на улице Чудской в Пскове

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков встретился с представителями маломобильной группы населения микрорайона Овсище, где 13 человек передвигаются на инвалидных колясках. Во встрече также принял участие общественник, эксперт по универсальному дизайну и доступной среде Федор Постнов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Жители микрорайона подняли вопрос безопасных и доступных путей движения для маломобильных групп населения к различным инфраструктурным объектам, в частности, к торговым центрам на Завеличье. Асфальтовое покрытие пешеходной зоны вдоль улицы Чудской изношено и требует замены, а высокий бордюрный камень становится непреодолимым препятствием для людей с ограниченными возможностями здоровья. Инвалиды-колясочники вынуждены передвигаться по проезжей части дороги, подвергая свою жизнь риску.

Григорий Стороненков отметил, что с учетом активной застройки микрорайона вопрос доступных и безопасных пешеходных зон становится все более актуальным. Он предложил жителям подготовить заявку в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство парковой зоны вдоль улицы Чудской. «Здесь можно не только обустроить пешеходную зону с понижением бордюрного камня, но и комплексно благоустроить общественное пространство: обустроить велосипедные дорожки, установить скамейки и урны, поставить спортивные тренажеры, в том числе адаптивные для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это место пользуется популярностью у любителей здорового образа жизни, родителей с колясками. Парк может стать уютным и комфортным для всех категорий граждан», - отметил депутат.

Федор Постнов подтвердил готовность принять участие в работе над проектом: «В наших интересах сделать по-настоящему доступный для всех парк. Знания и практический опыт позволяют это сделать».

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