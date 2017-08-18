20 жалоб на подкуп избирателей поступили за сутки на «горячую линию» от жителей Пскова

14:15, 18 августа 2017, ПАИ

За прошедшие сутки на телефон «горячей линии» поступили 20 жалоб от жителей Пскова на подкуп избирателей. Об этом сегодня, 18 августа, заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков на очередном заседании штаба по обеспечению законности и правопорядка в период подготовки и проведения избирательной кампании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«Граждане рассказывают, что некие люди предлагают заключить договор на ведение агитационной деятельности среди своих родственников и знакомых за конкретных кандидатов. Кроме того, негласным условием договора является досрочное голосование за конкретных представителей партии, либо за саму партию, после которого гражданам обещали заплатить две тысячи рублей», — рассказал Николай Цветков.

В ходе заседания штаба он передал заместителю губернатора Максиму Жаворонкову, а также представителю прокуратуры области всю имеющуюся у него информацию для приобщения к оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов.

«Все это свидетельствует о том, что наши граждане не стесняются и не боятся заявлять о правонарушениях со стороны избирательных объединений и отдельных кандидатов», — подчеркнул председатель облизбиркома.

Напомним, на днях в Избирательную комиссию области поступило заявление от кандидата в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва Ивана Цецерского, в котором сообщается, что группа лиц — представители партии «Справедливая Россия» — под видом агитационной деятельности с избирателями предлагает гражданам заключать договора на работу. На самом же деле предлагают возможность получить денежные средства в размере 2 тысяч рублей за голосование за конкретных кандидатов, выдвинутых этим избирательным объединением, или кандидатов, выдвинутых путем самовыдвижения и другими избирательными объединениями.