Вера Емельянова проконтролировала ход ремонтных работ на улице Свердлова в Пскове

15:07, 18 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 18 августа, представители наблюдательного Совета по контролю за реализацией проектов туркластера «Псковский» при администрации Псковской области в рамках выездного заседания проконтролировали реализацию первого этапа проекта реконструкции улицы Свердлова и прилегающих парковых зон. Объект посетили первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, заместитель главы администрации Пскова Светлана Исикеева, представители подрядной организации, общественники и жители города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Проект реконструкции улицы Свердлова включен в программу подготовки Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове в 2019 году, и к его реализации заказчик в лице администрации города Пскова приступил после того, как 4 августа состоялось подписание контракта с подрядчиком.

В настоящее время, в связи с началом ремонта, на улице Свердлова участок от улицы Воеводы Шуйского до улицы Советская перекрыт для движения автотранспорта. Здесь уже закончили снос аварийных деревьев, которые мешают проведению работ. Кроме того, идет подготовка к снятию изношенного асфальтового покрытия.

«Здесь будет сделана не просто реконструкция, а произведена замена всех сетей: газовых, водопроводных, канализационных, линий связи, ливнёвки. Кроме того, полностью будет заменено дорожное полотно на проезжей части и на тротуарах. Старые и больные деревья будут снесены, но там, где это будет возможно, посадят новые, полноценные, уже с развитой корневой системой деревья», - рассказала главный архитектор проекта реконструкции Лариса Нуколова.

Осмотрев ведущиеся работы, Вера Емельянова констатировала, что они идут в соответствии с проектом и с учетом тех замечаний, которые были высказаны общественниками. Также сегодня приступили к реконструкции Сквера Павших борцов.

Напомним, проект реконструкции улицы Свердлова предполагает обновление всех инженерных коммуникаций, что улучшит водо- и теплоснабжение близлежащих жилых домов. Подрядчик также уложит новый асфальт, обустроит тротуары, проведет санацию деревьев и при необходимости посадит новые. В парковых зонах будут сделаны пешеходные и велосипедные дорожки. Кроме того, реконструкция улицы является завершающим этапом в создании единого туристского маршрута вдоль крепостных стен Окольного города и позволит повысить транспортную доступность к объектам туристского показа в Пскове, обеспечить дополнительными парковочными местами. В 2017 году из федерального и областного бюджетов на реконструкцию улицы Свердлова выделено 236 млн. рублей, в 2018 году - 265 млн. рублей.

В рамках первого этапа работ планируется привести в порядок территорию от улицы Воеводы Шуйского до улицы Гоголя с прилегающими переулками, улицу Спегальского, а также сквер у памятника в честь 300-летия героической обороны Пскова от войск Стефана Батория и Вечного огня, парковую зону в границах улицы Карла Маркса и Сквера Павших Борцов.