Программа Медового фестиваля в Пскове 19 августа
19 августа в Пскове на территории Детского парка пройдёт Медовый фестиваль.
Полная программа праздника:
Центральная сцена (развлекательная и гастрономическая зоны)
10:00 – начало работы фестивальных площадок
12:00 – церемония открытия
12:05 – старт конкурса «Самый вкусный мёд-2017»
12:15 – выступление многократного лауреата областных детских конкурсов вокального ансамбля «Забава», гимназия города Опочка
12:35 – розыгрыш призов среди гостей праздника
12:40 – выступление вокального ансамбля «Забава», гимназия города Опочка
13:00 – Приветственное слово от Всероссийского благотворительного фонда «Линия жизни» и отеля «Old Estate Hotel & SPA». Начало изготовления 200-киллограмового благотворительного торта-медовика
13:05 – выступление вокального ансамбля «Забава», гимназия города Опочка
13:25 – розыгрыш призов среди гостей праздника
13:35 – награждение победителей конкурса «Сладкий поцелуй»
13:45 — танцевальное выступление Кids dance family
13:50 - танцевальное выступление Vogue dance family
13:55 - розыгрыш призов среди гостей праздника
14:00 – Дог-шоу «Сладкий пес»
14.30 - розыгрыш призов среди гостей праздника
14:40 – выступление вокальной студии «Ступени», гимназия города Опочка
15:00 – Модный показ:
- Коллекция «Дочуша», творческий коллектив «Тканые одежды»
- Коллекция «Берегиня», Елена Анисимова совместно с мастерской «Катюшины штучки»
15:20 - выступление вокальной студии «Ступени», гимназия города Опочка
15:35 - викторина на призы группы компаний «Савва»
15:45 - выступление вокальной студии «Ступени», гимназия города Опочка
16:00 - розыгрыш призов среди гостей праздника
16:10 – кулинарное шоу «Блинно-медовая битва»
17:00 – награждение пчеловодов-победителей конкурса «Самый вкусный мед-2017»
17:30 – выступление этно-проекта Dream Percussion
17:45 – финальный розыгрыш призов среди гостей праздника
18:00 – официальное закрытие фестиваля
Медовые торговые ряды
10:00-18:00 – продажа, дегустации, выбор «Самого вкусного мёда-2017»
Съестные ряды
10:00 – 18:00 — работа выездных кафе, ресторанов и кофеен, дегустация чая и сбитня, ярмарка крафтовых продуктов псковских производителей
Мастеровая площадка «Творческий улей»
10:00- 18:00 - «Аллея мастеров», творческие мастер-классы
Площадка «Книжные соты»
10:00 – 18:00 - распродажа книжных коллекций «Комсомольской правды» и «Псковской правды», издательский дом «Самокат», «Литературный зонтик» Псковской областной библиотеки (виртуальный музей книги), интерактивная игра «Музейная мозаика» от Псковского музея-заповедника
Площадка «Детский сад» (детская зона)
11:00 - 17:00 - «Антивирусная эстафета», «Игры нашего двора», спортивная зона от клуба «Юниор»
Летняя танцплощадка
16:00 – 18:00 – танцевальные анимации, зумба, мастер-класы по бачате и сальсе от школы танцев La Casa Loca.
Отметим, псковский медовый праздник уже известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».
Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».