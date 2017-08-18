Программа Медового фестиваля в Пскове 19 августа

18:04, 18 августа 2017, ПАИ

19 августа в Пскове на территории Детского парка пройдёт Медовый фестиваль.

Полная программа праздника:

Центральная сцена (развлекательная и гастрономическая зоны)

10:00 – начало работы фестивальных площадок

12:00 – церемония открытия

12:05 – старт конкурса «Самый вкусный мёд-2017»

12:15 – выступление многократного лауреата областных детских конкурсов вокального ансамбля «Забава», гимназия города Опочка

12:35 – розыгрыш призов среди гостей праздника

12:40 – выступление вокального ансамбля «Забава», гимназия города Опочка

13:00 – Приветственное слово от Всероссийского благотворительного фонда «Линия жизни» и отеля «Old Estate Hotel & SPA». Начало изготовления 200-киллограмового благотворительного торта-медовика

13:05 – выступление вокального ансамбля «Забава», гимназия города Опочка

13:25 – розыгрыш призов среди гостей праздника

13:35 – награждение победителей конкурса «Сладкий поцелуй»

13:45 — танцевальное выступление Кids dance family

13:50 - танцевальное выступление Vogue dance family

13:55 - розыгрыш призов среди гостей праздника

14:00 – Дог-шоу «Сладкий пес»

14.30 - розыгрыш призов среди гостей праздника

14:40 – выступление вокальной студии «Ступени», гимназия города Опочка

15:00 – Модный показ:

- Коллекция «Дочуша», творческий коллектив «Тканые одежды»

- Коллекция «Берегиня», Елена Анисимова совместно с мастерской «Катюшины штучки»

15:20 - выступление вокальной студии «Ступени», гимназия города Опочка

15:35 - викторина на призы группы компаний «Савва»

15:45 - выступление вокальной студии «Ступени», гимназия города Опочка

16:00 - розыгрыш призов среди гостей праздника

16:10 – кулинарное шоу «Блинно-медовая битва»

17:00 – награждение пчеловодов-победителей конкурса «Самый вкусный мед-2017»

17:30 – выступление этно-проекта Dream Percussion

17:45 – финальный розыгрыш призов среди гостей праздника

18:00 – официальное закрытие фестиваля

Медовые торговые ряды

10:00-18:00 – продажа, дегустации, выбор «Самого вкусного мёда-2017»

Съестные ряды

10:00 – 18:00 — работа выездных кафе, ресторанов и кофеен, дегустация чая и сбитня, ярмарка крафтовых продуктов псковских производителей

Мастеровая площадка «Творческий улей»

10:00- 18:00 - «Аллея мастеров», творческие мастер-классы

Площадка «Книжные соты»

10:00 – 18:00 - распродажа книжных коллекций «Комсомольской правды» и «Псковской правды», издательский дом «Самокат», «Литературный зонтик» Псковской областной библиотеки (виртуальный музей книги), интерактивная игра «Музейная мозаика» от Псковского музея-заповедника

Площадка «Детский сад» (детская зона)

11:00 - 17:00 - «Антивирусная эстафета», «Игры нашего двора», спортивная зона от клуба «Юниор»

Летняя танцплощадка

16:00 – 18:00 – танцевальные анимации, зумба, мастер-класы по бачате и сальсе от школы танцев La Casa Loca.

Отметим, псковский медовый праздник уже известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».