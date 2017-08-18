Гости Медового фестиваля смогут принять участие в «Антивирусной эстафете»

15:03, 18 августа 2017, ПАИ

«Антивирусная эстафета» ждет любителей активных игр всех возрастов на Медовом фестивале в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, развлекательная игровая площадка будет разделена на тематические игровые зоны. «Антивирусная эстафета» проверит ваши силы в «мягком бою», хоккее с метлами, предложит сыграть в лимбо и деревянный футбол, а истинных стратегов на этой площадке ждет игра «поленница».

Все желающие также смогут погрузится в детство вместе с проектом «Игры нашего двора», вспомнив «классики», «резиночку», «пятнашки» и других спутников беззаботного времени. Эстафета проходит по инициативе клуба досуга и развития «Парадокс», компании «Itpskov», проекта «Игры Нашего Двора» и службы доставки «Доместа» (www.domesta.pro).

Напомним, Медовый фестиваль пройдёт в Детском парке Пскова 19 августа с 10:00 до 18:00. Он будет включать в себя целый ряд тематических площадок. Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, многочисленные развлекательные площадки для всех возрастов, конкурсы и выступления артистов. Традиционно на фестивале будет определён самый вкусный мёд. Выберут победителя сами гости праздника путём голосования после дегустации.

Желающим участвовать в фестивале необходимо обратиться по телефону 8-911-361-51-02, написать администраторам группы «Медовый фестиваль – 2016» в социальной сети «ВКонтакте» или на адрес электронной почты o-bannik@yandex.ru.

Отметим, псковский медовый праздник уже известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».