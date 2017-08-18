Иван Цецерский встретился с членом президиума Международного Ганзейского союза

16:05, 18 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 18 августа, глава Пскова Иван Цецерский встретился с членом президиума Международного Ганзейского союза Новейшего времени Манфредом Шюркампом и делегацией из города-побратима Неймегена (Нидерланды), которая предложила псковичам создать спортивный клуб игры бочче для людей с инвалидностью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава Пскова и гость из Германии обсудили ход подготовки к Международным Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове в 2019 году. Манфред Шюркамп сообщил, что договорился с крупным европейским туристическим каталогом о включении в него информации о псковских кемпингах. Напомним, эту инициативу он озвучил на экономическом Ганзейском форуме, который состоялся в Пскове в мае в рамках 3-го Международного форума приграничных регионов. Иван Цецерский поблагодарил Манфреда Шюркампа за содействие в популяризации будущего Ганзейского праздника в Пскове.

«Иван Цецерский также с интересом отнёсся к предложению голландских партнёров по интеграции инвалидов – созданию в Пскове спортивного клуба игры бочче для людей с ограниченными возможностями и выразил им признательность за проведение у нас практического семинара», - добавили в пресс-службе.