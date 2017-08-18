1
18:42
На ПАИ стартовала трансляция матча между «Псков-747» и «Долгопрудным»
18:04
Программа Медового фестиваля в Пскове 19 августа
16:00
Tele2 ищет новых героев для рекламы
15:03
Гости Медового фестиваля смогут принять участие в «Антивирусной эстафете»
14:03
Четыре команды сразятся в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове
13:04
Владимир Путин наградил жительницу Стругокрасненского района за спасение ребенка
12:34
Архитектор о реконструкции улицы Свердлова в Пскове: Надо на 100% воспользоваться ситуацией, снести деревья и посадить новые
Еще новости
Общество

Ушёл из жизни бывший начальник Архивного управления Псковской области Олег Федотов

Ушёл из жизни бывший начальник Архивного управления Псковской области Олег Федотов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор области Андрей Турчак выразил соболезнования родным и близким  Олега Федотова. «Олег Васильевич был чутким, отзывчивым человеком, настоящим профессионалом своего дела. При его руководстве архивная служба создала бесценное документальное наследие области. Его любили друзья и искренне уважали коллеги за то, что всегда готов был выслушать и прийти на помощь», — говорится в соболезновании.

Прощание с Олегом Федотовым состоится в понедельник, 21 августа.

Олег Васильевич Федотов родился в 1946 году в Псковском районе. С 1953 по 1960 год учился в 7-летней Ворошилинской школе, затем обучался в школе рабочей молодежи № 5 города Пскова и параллельно был воспитанником воинской части. В 1964–1969 окончил Псковский педагогический институт имени С. М. Кирова, факультет иностранных языков. С 1965 по 1970 годы был слесарем-сборщиком, бригадиром бригады регулировщиков завода АТС. С 1970 по 1978 являлся секретарем комитета завода АТС, а также сначала 2-ым, потом 1-ым секретарем горкома комсомола.

В 1978–1979 годах — инструктор отдела науки и учебных заведений Псковского обкома партии. В 1979–1982 годах — заведующий отделом пропаганды и агитации, секретарь Псковского горкома КПСС. В 1982–1984 годах — слушатель академии общественных наук при ЦК КПСС, в 1984–1991 годах — заведующий отделом пропаганды и агитации, заведующий идеологическим отделом обкома КПСС.

С 1991 по 1992 год работал инженером по внешним экономическим связям, заместителем директора по кадрам и правовым вопросам Псковского грузового автотранспортного предприятия. С 1992 по 1998 годы был заместителем генерального директора по общим вопросам ТОО «Фирма «Псковинтеравто».

С 1998 по 2005 год был заместителем начальника, а с 2005 по 2011 годы — руководителем Архивного управления Псковской области.

За высокий профессионализм в работе, ответственное отношение к делу, большой личный вклад в организацию и обеспечение деятельности архивных служб на территории Псковской области награжден государственной наградой медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», отмечен ведомственными поощрениями и наградами области.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

На ПАИ стартовала трансляция матча между «Псков-747» и «Долгопрудным»
18 августа 2017
На ПАИ стартовала трансляция матча между «Псков-747» и «Долгопрудным»
Программа Медового фестиваля в Пскове 19 августа
18 августа 2017
Программа Медового фестиваля в Пскове 19 августа
Tele2 ищет новых героев для рекламы
18 августа 2017
Tele2 ищет новых героев для рекламы
Гости Медового фестиваля смогут принять участие в «Антивирусной эстафете»
18 августа 2017
Гости Медового фестиваля смогут принять участие в «Антивирусной эстафете»
Четыре команды сразятся в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове
18 августа 2017
Четыре команды сразятся в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове
Владимир Путин наградил жительницу Стругокрасненского района за спасение ребенка
18 августа 2017
Владимир Путин наградил жительницу Стругокрасненского района за спасение ребенка
Архитектор о реконструкции улицы Свердлова в Пскове: Надо на 100% воспользоваться ситуацией, снести деревья и посадить новые
18 августа 2017
Архитектор о реконструкции улицы Свердлова в Пскове: Надо на 100% воспользоваться ситуацией, снести деревья и посадить новые 14
«КП-Псков» покажет фотовыставку «Россия начинается здесь»
18 августа 2017
«КП-Псков» покажет фотовыставку «Россия начинается здесь» 1

Идет загрузка...