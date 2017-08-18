Ушёл из жизни бывший начальник Архивного управления Псковской области Олег Федотов

15:37, 18 августа 2017, ПАИ

Ушёл из жизни бывший начальник Архивного управления Псковской области Олег Федотов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор области Андрей Турчак выразил соболезнования родным и близким Олега Федотова. «Олег Васильевич был чутким, отзывчивым человеком, настоящим профессионалом своего дела. При его руководстве архивная служба создала бесценное документальное наследие области. Его любили друзья и искренне уважали коллеги за то, что всегда готов был выслушать и прийти на помощь», — говорится в соболезновании.

Прощание с Олегом Федотовым состоится в понедельник, 21 августа.

Олег Васильевич Федотов родился в 1946 году в Псковском районе. С 1953 по 1960 год учился в 7-летней Ворошилинской школе, затем обучался в школе рабочей молодежи № 5 города Пскова и параллельно был воспитанником воинской части. В 1964–1969 окончил Псковский педагогический институт имени С. М. Кирова, факультет иностранных языков. С 1965 по 1970 годы был слесарем-сборщиком, бригадиром бригады регулировщиков завода АТС. С 1970 по 1978 являлся секретарем комитета завода АТС, а также сначала 2-ым, потом 1-ым секретарем горкома комсомола.

В 1978–1979 годах — инструктор отдела науки и учебных заведений Псковского обкома партии. В 1979–1982 годах — заведующий отделом пропаганды и агитации, секретарь Псковского горкома КПСС. В 1982–1984 годах — слушатель академии общественных наук при ЦК КПСС, в 1984–1991 годах — заведующий отделом пропаганды и агитации, заведующий идеологическим отделом обкома КПСС.

С 1991 по 1992 год работал инженером по внешним экономическим связям, заместителем директора по кадрам и правовым вопросам Псковского грузового автотранспортного предприятия. С 1992 по 1998 годы был заместителем генерального директора по общим вопросам ТОО «Фирма «Псковинтеравто».

С 1998 по 2005 год был заместителем начальника, а с 2005 по 2011 годы — руководителем Архивного управления Псковской области.

За высокий профессионализм в работе, ответственное отношение к делу, большой личный вклад в организацию и обеспечение деятельности архивных служб на территории Псковской области награжден государственной наградой медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», отмечен ведомственными поощрениями и наградами области.