Порховский ЗАГС переехал в новое здание

16:14, 18 августа 2017, ПАИ

Управление ЗАГС в Порховском районе обрело новое постоянное помещение. Сотрудники уже переехали в отремонтированное здание на проспекте Ленина, 14а, где также располагается Порховский социально-культурный комплекс, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

«До этого ЗАГС ютился в комнатах на первом этаже жилого дома на улице Красноармейская Слобода. Это были душные, тесные помещения, в которых регистрировать брак было крайне некомфортно. Пары оформлять брак ездили в соседние города. Решили это дело взять в свои руки. И вот теперь молодежь может провести красивую церемонию бракосочетания в отремонтированном здании с парадным крыльцом и с отдельным залом», — рассказал глава Порховского района Виктор Степанов.

Благодаря руководителю муниципалитета Порховский ЗАГС, который за несколько лет трижды переезжал из одного помещения в другое, обрел свое постоянное место. Управлению ЗАГС отвели два кабинета на втором этаже, а в танцевальном зале с комфортом будут располагаться молодые и их гости во время торжественной регистрации брака.

«ЗАГС, наконец-то, обрел свой собственный дом. Помещение комфортное, во всех отношениях удобное для реализации полномочий органов ЗАГСа. Можно сказать, что у жителей Порховского района появился свой Дворец бракосочетания», — отметил начальник Главного государственного управления юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов и поблагодарил за решение вопроса Виктора Степанова.

Завтра, 19 августа, в новом здании ЗАГСа пройдет первая церемония торжественной регистрации брака.