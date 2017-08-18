Две молодые псковички отправились к экспертам в ЦИК РФ

16:24, 18 августа 2017, ПАИ

Делегаты Псковской области Наталия Добрянская (Псковский район) и Екатерина Неклюдова (Печорский район) примут участие в мероприятиях, проводимых Центральной избирательной комиссией Российской Федерации при участии Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК России и Российским фондом свободных выборов «Молодежь России за свободные выборы» для молодежных избирательных комиссий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области.

С 18 по 20 августа в Москве соберутся представители молодежных избирательных комиссий из субъектов РФ. В программе встречи запланированы свободный диалог с членами ЦИК России по актуальным проблемам подготовки и проведения выборов 10 сентября.

Также участники мероприятия обменяются мнениями с экспертами в сфере избирательного права и процесса. Кроме того, для них пройдут обучающие тренинги и мастер-классы.