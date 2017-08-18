На шум от «Степана Разина» пожаловались псковичи главе города

16:37, 18 августа 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский провел прием граждан по личным вопросам. Жители улицы Олега Зобова вновь обратились к нему с жалобой на систематическое нарушение общественного порядка в районе кафе «Степан Разин», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. По словам псковичей, заведение работает и в ночное время, а его посетители шумят, распивают алкоголь, нарушают покой жителей ближайших домов. Иван Цецерский направит соответствующие письма в УМВД по городу Пскову и Роспотребнадзор. В связи с тем, что кафе находится на территории земель Министерства обороны РФ, запрос на осуществление патрулирования района будет направлен в военную прокуратуру. «Решение вопроса со «Степаном Разиным» будет одним из первых, как только земли военведа перейдут в собственность муниципалитета. В этом районе необходимо навести порядок», - отметил глава Пскова.

Жительница частного сектора рассказала руководителю муниципалитета, что в течение месяца ее домашние животные получали пулевые ранения. Две кошки были прооперированы, еще две нуждаются в лечении. Псковичка обратилась в полицию, однако участковый, по ее словам, не предпринял должных мер. В настоящее время заявительница ожидает официальный ответ ведомства после вмешательства прокуратуры города. Жительница попросила главу города разъяснить ей, как взыскать с виновного возмещение материального и морально вреда. Иван Цецерский посоветовал заявительнице обратиться в суд. По поручению главы города женщина получит необходимую консультацию юриста.

Орлецкая набережная была исключена из схемы уборки города Пскова. Об этом рассказали местные жители в ходе приема граждан. «Соседние улицы добросовестно убирает подрядная организация, а нашу обходят стороной», - пожаловались псковичи. Глава Пскова поручил администрации города разобраться в сложившейся ситуации и включить Орлецкую набережную в новую схему уборки города. Заявители также пожаловались руководителю города на то, что их микрорайон не получает корреспонденцию. Почтальон уволился, а нового человека на это место до сих пор не взяли. Письмо с соответствующим запросом от главы города будет направлено руководству псковского филиала «Почты России».

Многодетная мама обратилась к Ивану Цецерскому с просьбой помочь ее семье в жилищном вопросе. Ей предложена муниципальная квартира на условиях коммерческого найма. Псковичка считает, что помещения требуют капитального ремонта. Глава Пскова предложил заявительнице вместе осмотреть предложенную квартиру и проработать вопрос ремонта.

Повлиять на работу управляющей компании попросили следующие заявители. Окна в подъездах многоквартирного дома требуют замены. Иван Цецерский заверил, что лично встретится с директором управляющей компании и обсудить этот вопрос. Он также отметил, что для налаживания диалога с управляющей компанией, последовательного решения всех текущих вопросов или для смены организации необходимо собрать совет многоквартирного дома. Помощь жителям в организации собрания также будет оказана.

Среди обращений граждан были также просьбы спилить сухие и аварийные деревья по ряду адресов, подсыпать ямы и помочь с благоустройством дворовой территории.