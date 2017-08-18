Библиотеки Пскова получили новые книги

22:27, 18 августа 2017, ПАИ

В рамках благотворительного проекта «Библиотекам в дар» библиотеки Пскова получили пять комплект новых книг.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Центральной библиотечной системе Пскова, фонды библиотек пополнились книгами для подростков о легендарном фотографе, альпинисте, чемпионе-горнолыжнике, вулканологе и путешественнике Вадиме Гиппенрейтере и изданием для родителей и педагогов – книгой логопеда Анны Зимки.

Книга «Грамота в начальной школе» Анны Зимки станет помощником псковским родителям учеников младших классов, чьи первые шаги в освоении грамоты оказались не очень уверенными. На конкретных учебных темах (от печатных букв до диктантов) рассказывается, как самостоятельно адаптировать любой учебник по русскому языку любой программы начальной школы, чтобы сделать его доступным для своего ребёнка. Для большей эффективности прилагается готовый наглядный материал, с которым ребёнку легче понимать и запоминать, а родителям - не только объяснять, но и создавать благоприятный эмоциональный фон, по форме приближающий занятия к игре.

Новая книга Марины Дороченковой и Анны Кравчук «Вадим Гиппенрейтер: «Природа - среда моего обитания» рассказывает о заповедных территориях – Мещере, Курилах, командорах, Камчатке. Фотографии Вадима Гиппенрейтера помогут читателям побывать в этих уникальнейших местах и увидеть красоту первозданной природы.

Вадим Гиппенрейтер - пейзажный фотограф России, автор 36 книг и альбомов, путешественник, альпинист, охотник, мастер спорта и первый чемпион СССР по горным лыжам, носит негласный титул Патриарха российской пейзажной фотографии. Человек, решивший сохранить для потомков красоту и величие нашей страны, снимал преимущественно не тронутую человеческой рукой природу и сохранившиеся памятники архитектуры.

На официальном сайте Центральной библиотечной системы Пскова можно познакомиться и с другими изданиями, полученными в рамках благотворительно проекта.