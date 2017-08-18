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Общество

До +31 градуса прогреется воздух в Псковской области 19 августа

19 августа в Псковской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 м/сек. Температура по области: ночью +13…+18 градусов, днём +26…+31 градус.

Атмосферное давление ниже нормы. Радиационный фон находится в норме.

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