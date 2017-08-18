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Общество

Обучающую программу Российского движения школьников закроют в Псковской области

25 августа в рамках 4-й смены оздоровительного лагеря «Стремительный», состоится закрытие обучающей программы Российского движения школьников. В торжественной церемонии закрытия примут участие школьники со всей области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили координаторы движения.

В этот день на берегу Псковского озера подведут итоги 18-дневной программы и вручат почётные грамоты активистам смены. Кроме того, участники продемонстрируют полученные за время программы навыки и умения - расскажут об основных принципах ЗОЖ, направлениях добровольческой и природоохранной деятельности, презентуют собственные информационно-медийные проекты.

Добавим, программа Российского движения школьников стартовала в регионе 8 августа. В обучающей программе приняли участие лидеры регионального отделения РДШ и участники смены лагеря «Стремительный». Ежедневно для ребят под руководством специалистов проходили тренинги, мастер-классы и лекции, посвящённые деятельности Движения.

Отметим, Российское движение школьников продолжает работу во всех регионах страны. В настоящее время идёт подготовка к ряду крупных всероссийских мероприятий, за ходом которых можно следить на официальном сайте РДШ и в социальных сетях.

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