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Культура

В атмосферу зной Африки погрузятся гости Медового фестиваля

Концертную программу на Медовом фестивале в Пскове закроют музыканты этно-проекта Dream Percussion («Дрим Перкашн»). Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, выступление коллектива начнётся в 17:30 на центральной сцене фестиваля.

«Музыканты Dream Percussion  подарят атмосферу знойной Африки.  Гости праздника услышат зажигательные ритмы барабанов, чарующий звук флейты и низкие трансовые вибрации инструмента австралийских аборигенов – диджериду», - отметили организаторы фестиваля.

Напомним, Медовый фестиваль пройдёт в Детском парке Пскова 19 августа с 10:00 до 18:00. Он будет включать в себя целый ряд тематических площадок. Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, многочисленные развлекательные площадки для всех возрастов, конкурсы и выступления артистов. Традиционно на фестивале будет определён самый вкусный мёд. Выберут победителя сами гости праздника путём голосования после дегустации. 

Желающим участвовать в фестивале необходимо обратиться по телефону 8-911-361-51-02, написать администраторам группы «Медовый фестиваль – 2016» в социальной сети «ВКонтакте» или на адрес электронной почты o-bannik@yandex.ru.

Отметим, псковский медовый праздник уже известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».

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