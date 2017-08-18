Инвентаризация дворов завершается в Пскове

17:03, 18 августа 2017, ПАИ

В Пскове завершается инвентаризация дворовых территорий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Депутат Псковской городской Думы Константин Болотин обсудил с жителями домов Западная 2, 2а, Рижский проспект 85, 87, улица Печорская, 5, 5а, 7, улица Коммунальная, 58, 58а и других участие в программе «Формирование комфортной городской среды».

Жители просили установить современную детскую площадку, спортивные тренажёры и ликвидировать старые гаражи, которые вряд ли эксплуатируются. Уже составлен список тех, гаражей, которые, по мнению жителей, портят общий вид дворовой территории. Константин Болотин заверил, что этот список будет передан в УГХ на рассмотрение.

Главным нерешенным вопросом между самими жильцами остается выбор между расширением парковки или сохранением зеленой зоны. 50% жильцов против расширения парковки. Кроме того, псковичи просят решить вопрос с близлежащими кафе и барами, которые нарушают тишину и покой в ночное время.

Напомним, Константин Болотин выступил с инициативой «О внесении в Псковское областное собрание депутатов в порядке законодательной инициативы проекта изменений в закон Псковской области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».

Депутат Псковской городской Думы Любовь Николаева рассказала жителям домов по улицам Рокоссовского, Коммунальной, Байкова про программу «Формирование комфортной городской среды» и подробно разъяснила алгоритм участия в программе. Многие жители уже подготовили схематический план благоустройства дворов, осталось только собрать подписи.