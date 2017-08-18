0
18:42
На ПАИ стартовала трансляция матча между «Псков-747» и «Долгопрудным»
18:04
Программа Медового фестиваля в Пскове 19 августа
16:00
Tele2 ищет новых героев для рекламы
15:03
Гости Медового фестиваля смогут принять участие в «Антивирусной эстафете»
14:03
Четыре команды сразятся в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове
13:04
Владимир Путин наградил жительницу Стругокрасненского района за спасение ребенка
12:34
Архитектор о реконструкции улицы Свердлова в Пскове: Надо на 100% воспользоваться ситуацией, снести деревья и посадить новые
Еще новости
Общество

Инвентаризация дворов завершается в Пскове

В Пскове завершается инвентаризация дворовых территорий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Депутат Псковской городской Думы Константин Болотин обсудил с жителями домов Западная 2, 2а, Рижский проспект 85, 87, улица Печорская, 5, 5а, 7, улица Коммунальная, 58, 58а и других участие в программе «Формирование комфортной городской среды».

Жители просили установить современную детскую площадку, спортивные тренажёры и ликвидировать старые гаражи, которые вряд ли эксплуатируются. Уже составлен список тех, гаражей, которые, по мнению жителей, портят общий вид дворовой территории. Константин Болотин заверил, что этот список будет передан в УГХ на рассмотрение.

Главным нерешенным вопросом между самими жильцами остается выбор между расширением парковки или сохранением зеленой зоны. 50% жильцов против расширения парковки. Кроме того, псковичи просят решить вопрос с близлежащими кафе и барами, которые нарушают тишину и покой в ночное время.

Напомним, Константин Болотин выступил с инициативой «О внесении в Псковское областное собрание депутатов в порядке законодательной инициативы проекта изменений в закон Псковской области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».

Депутат Псковской городской Думы Любовь Николаева рассказала жителям домов по улицам Рокоссовского, Коммунальной, Байкова про программу «Формирование комфортной городской среды» и подробно разъяснила алгоритм участия в программе. Многие жители уже подготовили схематический план благоустройства дворов, осталось только собрать подписи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На ПАИ стартовала трансляция матча между «Псков-747» и «Долгопрудным»
18 августа 2017
На ПАИ стартовала трансляция матча между «Псков-747» и «Долгопрудным»
Программа Медового фестиваля в Пскове 19 августа
18 августа 2017
Программа Медового фестиваля в Пскове 19 августа
Tele2 ищет новых героев для рекламы
18 августа 2017
Tele2 ищет новых героев для рекламы
Гости Медового фестиваля смогут принять участие в «Антивирусной эстафете»
18 августа 2017
Гости Медового фестиваля смогут принять участие в «Антивирусной эстафете»
Четыре команды сразятся в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове
18 августа 2017
Четыре команды сразятся в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове
Владимир Путин наградил жительницу Стругокрасненского района за спасение ребенка
18 августа 2017
Владимир Путин наградил жительницу Стругокрасненского района за спасение ребенка
Архитектор о реконструкции улицы Свердлова в Пскове: Надо на 100% воспользоваться ситуацией, снести деревья и посадить новые
18 августа 2017
Архитектор о реконструкции улицы Свердлова в Пскове: Надо на 100% воспользоваться ситуацией, снести деревья и посадить новые 14
«КП-Псков» покажет фотовыставку «Россия начинается здесь»
18 августа 2017
«КП-Псков» покажет фотовыставку «Россия начинается здесь» 1

Идет загрузка...