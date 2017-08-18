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Общество

Директор областного МФЦ проинспектировал работу офиса в Стругах Красных

18 августа директор Многофункционального центра Псковской области Джамиль Хиндристанский проинспектировал условия предоставления государственных услуг жителям Стругокрасненского района в местном отделе МФЦ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Недавно Стругокрасненский отдел приема заявителей переехал в новое помещение на улице Советской, 16. Здесь созданы секторы ожидания и обслуживания, а также размещены программно-аппаратные комплексы, обеспечивающие доступ жителей района к сервисам электронного правительства.

Руководитель областного МФЦ осмотрел рабочие помещения, пообщался с сотрудниками и посетителями центра. Последние отмечали, что в новом офисе им получать госуслуги стало комфортнее.

Джамиль Хиндристанский поблагодарил главу района Александра Волкова за оказание помощи в развитии системы МФЦ. «Если поток заявителей в отделе увеличится, то будет рассматриваться вопрос о создании здесь еще одного, третьего окна обслуживания, как мы это сделали в Бежаницах», — отметил директор регионального МФЦ.

Кроме того, на следующий неделе новый офис обслуживания МФЦ откроется в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове.

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