Автобус с пассажирами освободили во время антитеррористических учений в Пскове

17:15, 18 августа 2017, ПАИ

18 августа оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Псковской области провёл антитеррористические учения под условным названием «Псков-Циклон-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФСБ России по Псковской области.

В межведомственных мероприятиях приняли участие силы и средства территориального и пограничного управлений ФСБ, а также УМВД, УФСИН, отдел Росгвардии, ГУ МЧС России по Псковской области, подразделений МО РФ, других силовых структур региона, представители органов исполнительной власти Псковской области.

По замыслу учений, группа вооруженных лиц совершила захват автобуса с пассажирами с целью совершения террористического акта. Условные террористы нейтрализованы, все заложники освобождены, отработаны элементы ликвидации последствий террористического акта.

Начальник ведомства Алексей Кальян отметил, что цели учения достигнуты. Приобретенный опыт будет учтен в дальнейшей подготовке сил и средств оперативного штаба в Псковской области к выполнению задач по противодействию терроризму.

Антитеррористические учения, направленные на совершенствование и координацию деятельности оперативных служб области, проводятся регулярно согласно плану Национального антитеррористического комитета.