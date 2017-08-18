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Общество

Андрей Турчак попросил сделать так, чтобы спортивная площадка у лицея № 4 была в свободном доступе

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поручил обеспечить доступ для всех горожан к новой спортивной площадке лицея № 4 в Пскове на ул. Пароменской. Об этом Глава региона заявил в пятницу, 18 августа, в ходе визита в образовательное учреждение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По поручению губернатора, начальник Государственного управления образования Александр Седунов и директор школы Валентина Платонова составят график посещения площадки для учеников и жителей города.

Региональный координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Комфортная городская среда», глава города Иван Цецерский, который также принимал участие в объезде, в свою очередь предложил директору лицея договориться с управляющей компанией об обслуживании территории образовательного учреждения.

Пришкольная спортплощадка оборудована за счет средств муниципального бюджета. Объем вложений — 4,4 млн рублей. Строительные работы находятся на завершающем этапе. На сегодня проведены дренажные работы, уложено искусственное покрытие, установлено ограждение, сделано освещение, смонтировано спортивное оборудование — футбольные ворота и четыре баскетбольные сетки. Полностью объект будет готов к 1 сентября.

Сам лицей № 4 уже прошел приемку специальной комиссией и полностью готов к новому учебному году.

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