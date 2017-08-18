Осужденным в великолукском СИЗО рассказали о военной истории города

17:29, 18 августа 2017, ПАИ

Специалисты Великолукского краеведческого музея провели лекцию «Великие Луки - город Воинской славы» для сотрудников и осужденных отряда хозяйственного обслуживания СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Темой встречи стал рассказ о героических страницах истории города Великие Луки в период Великой Отечественной войны, значимых боевых операциях на территории района, о людях, отдавших свои жизни ради освобождения родного города.

Лекция сопровождалась демонстрацией фотоматериалов, на которых можно было увидеть, как выглядели городские достопримечательности в те трагические годы, а также показом историко-документальных фильмов и экспонатов из фондов музея.

Добавим, проведение подобных мероприятий с привлечением музейных работников является результатом налаженного взаимодействия УФСИН России по Псковской области с культурно-просветительскими учреждениями региона. Среди примеров тесного сотрудничества можно отметить взаимодействие ИК-2 (поселок Крюки) с «Военно-историческим музеем Псковской области» Острова.