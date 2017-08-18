0
18:42
На ПАИ стартовала трансляция матча между «Псков-747» и «Долгопрудным»
18:04
Программа Медового фестиваля в Пскове 19 августа
16:00
Tele2 ищет новых героев для рекламы
15:03
Гости Медового фестиваля смогут принять участие в «Антивирусной эстафете»
14:03
Четыре команды сразятся в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове
13:04
Владимир Путин наградил жительницу Стругокрасненского района за спасение ребенка
12:34
Архитектор о реконструкции улицы Свердлова в Пскове: Надо на 100% воспользоваться ситуацией, снести деревья и посадить новые
Еще новости
Общество

Осужденным в великолукском СИЗО рассказали о военной истории города

Специалисты Великолукского краеведческого музея провели  лекцию «Великие Луки - город Воинской славы» для сотрудников и осужденных отряда хозяйственного обслуживания СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Темой встречи стал рассказ о героических страницах истории города Великие Луки в период Великой Отечественной войны, значимых боевых операциях на территории района, о людях, отдавших свои жизни ради освобождения родного города.

Лекция сопровождалась демонстрацией фотоматериалов, на которых можно было увидеть, как выглядели городские достопримечательности в те трагические годы, а также показом историко-документальных фильмов и экспонатов из фондов музея.

Добавим, проведение подобных мероприятий с привлечением музейных работников является результатом налаженного взаимодействия УФСИН России по Псковской области с культурно-просветительскими учреждениями региона. Среди примеров тесного сотрудничества можно отметить взаимодействие ИК-2 (поселок Крюки) с «Военно-историческим музеем Псковской области» Острова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На ПАИ стартовала трансляция матча между «Псков-747» и «Долгопрудным»
18 августа 2017
На ПАИ стартовала трансляция матча между «Псков-747» и «Долгопрудным»
Программа Медового фестиваля в Пскове 19 августа
18 августа 2017
Программа Медового фестиваля в Пскове 19 августа
Tele2 ищет новых героев для рекламы
18 августа 2017
Tele2 ищет новых героев для рекламы
Гости Медового фестиваля смогут принять участие в «Антивирусной эстафете»
18 августа 2017
Гости Медового фестиваля смогут принять участие в «Антивирусной эстафете»
Четыре команды сразятся в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове
18 августа 2017
Четыре команды сразятся в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове
Владимир Путин наградил жительницу Стругокрасненского района за спасение ребенка
18 августа 2017
Владимир Путин наградил жительницу Стругокрасненского района за спасение ребенка
Архитектор о реконструкции улицы Свердлова в Пскове: Надо на 100% воспользоваться ситуацией, снести деревья и посадить новые
18 августа 2017
Архитектор о реконструкции улицы Свердлова в Пскове: Надо на 100% воспользоваться ситуацией, снести деревья и посадить новые 14
«КП-Псков» покажет фотовыставку «Россия начинается здесь»
18 августа 2017
«КП-Псков» покажет фотовыставку «Россия начинается здесь» 1

Идет загрузка...