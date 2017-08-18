0
18:42
На ПАИ стартовала трансляция матча между «Псков-747» и «Долгопрудным»
18:04
Программа Медового фестиваля в Пскове 19 августа
16:00
Tele2 ищет новых героев для рекламы
15:03
Гости Медового фестиваля смогут принять участие в «Антивирусной эстафете»
14:03
Четыре команды сразятся в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове
13:04
Владимир Путин наградил жительницу Стругокрасненского района за спасение ребенка
12:34
Архитектор о реконструкции улицы Свердлова в Пскове: Надо на 100% воспользоваться ситуацией, снести деревья и посадить новые
Еще новости
Общество

Андрей Турчак пообещал переслать командиру 76-й дивизии снятое жителями военного города на Маргелова шокирующее видео

Жители улицы Маргелова пожаловались губернатору Псковской области Андрею Турчаку на плохое состояние дворов. «У нас есть видео где ребенок плавает в луже, когда тут дожди», - рассказали они главе региона. «Вы мне это видео скиньте, я перешлю командующему дивизии!» - пообещал губернатор, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Андрей Турчак напомнил, что в октябре земли Минобороны, на которых расположены дома военного городка, должны будут быть переданы в ведение муниципалитета. Он поставил задачу обслуживающей их управляющей компании до этого момента навести на данной территории порядок.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На ПАИ стартовала трансляция матча между «Псков-747» и «Долгопрудным»
18 августа 2017
На ПАИ стартовала трансляция матча между «Псков-747» и «Долгопрудным»
Программа Медового фестиваля в Пскове 19 августа
18 августа 2017
Программа Медового фестиваля в Пскове 19 августа
Tele2 ищет новых героев для рекламы
18 августа 2017
Tele2 ищет новых героев для рекламы
Гости Медового фестиваля смогут принять участие в «Антивирусной эстафете»
18 августа 2017
Гости Медового фестиваля смогут принять участие в «Антивирусной эстафете»
Четыре команды сразятся в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове
18 августа 2017
Четыре команды сразятся в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове
Владимир Путин наградил жительницу Стругокрасненского района за спасение ребенка
18 августа 2017
Владимир Путин наградил жительницу Стругокрасненского района за спасение ребенка
Архитектор о реконструкции улицы Свердлова в Пскове: Надо на 100% воспользоваться ситуацией, снести деревья и посадить новые
18 августа 2017
Архитектор о реконструкции улицы Свердлова в Пскове: Надо на 100% воспользоваться ситуацией, снести деревья и посадить новые 14
«КП-Псков» покажет фотовыставку «Россия начинается здесь»
18 августа 2017
«КП-Псков» покажет фотовыставку «Россия начинается здесь» 1

Идет загрузка...