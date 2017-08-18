Андрей Турчак пообещал переслать командиру 76-й дивизии снятое жителями военного города на Маргелова шокирующее видео

17:53, 18 августа 2017, ПАИ

Жители улицы Маргелова пожаловались губернатору Псковской области Андрею Турчаку на плохое состояние дворов. «У нас есть видео где ребенок плавает в луже, когда тут дожди», - рассказали они главе региона. «Вы мне это видео скиньте, я перешлю командующему дивизии!» - пообещал губернатор, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Андрей Турчак напомнил, что в октябре земли Минобороны, на которых расположены дома военного городка, должны будут быть переданы в ведение муниципалитета. Он поставил задачу обслуживающей их управляющей компании до этого момента навести на данной территории порядок.