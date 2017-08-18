На ПАИ стартовала трансляция матча между «Псков-747» и «Долгопрудным»

18:42, 18 августа 2017, ПАИ

На сайте Псковского агентства информации стартовала прямая трансляция матча, который ФК «Псков-747» проводит против ФК «Долгопрудный» в рамках 5-го тура ФОНБЕТ - Первенства России по футболу 2017-2018 годов среди команд клубов ПФЛ (группа «Запад»).

Напомним, в прошедшем туре оба соперника сыграли вничью. Футболисты «Долгопрудного» на своём поле не позволили себя обыграть лидеру турнирной таблицы ФК «Чертаново», матч завершился со счётом 2:2. Псковичи увезли ничью 1:1 из города на Неве.

Отметим, второй профессиональный клуб из Псковской области — великолукский «Луки-Энергия» — сегодня проведёт домашнюю встречу с костромским «Спартаком». Игра начнётся в 19:00.

В результате после 4-х туров псковский клуб занимает 12-ю строчку в турнирной таблице из 14 с 4-мя очками (1 победа, 1 ничья и 2 поражения). «Долгопрудный» располагается на 10-й строчке (5 очков: 1 победа, 2 ничьих и 1 поражение), «Луки-Энергия» — на 9-й строчке (5 очков: 1 победа, 2 ничьих и 1 поражение), а костромской «Спартак» — на 7-й (6 очков: 2 победы и 2 поражения).