Псковская область занимает 16-е место в стране по обороту розничной торговли

19:50, 18 августа 2017, ПАИ

Псковская область занимает 16-е место по обороту розничной торговли. Оборот составил 50,2 млрд рублей. Таковы данные аналитического бюллетеня «Социально-экономическое положение регионов РФ - итоги января-июня 2017 года».

На 27-м месте Псковская область находится по индексу промышленного производства по итогам первого полугодия 2017 года. Также регион разместился на 34-м месте по индексу объема выполненных работ в строительстве. По динамике реальных денежных доходов населения регион находится на 16-м месте со среднедушевым доходом (за май) в 22 тысячи 378 рублей.

Причем по динамика роста строительных работ, розничной торговли, реальных денежных доходов населения в Псковской области произошел рост показателей. По всем перечисленным индикаторам рост произошел всего в семи субъектах. В их числе также: Дагестан, Ингушетия, Мордовия, Тюменская область, Республика Тыва и Приморский край.