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Андрей Турчак болеет за ФК «Псков-747» на домашнем матче с «Долгопрудным»

Губернатор Псковской области Андрей Турчак присутствует на домашнем матче футбольного клуба «Псков-747», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Сегодня подопечные Игоря Васильева играют против команды «Долгопрудный» из Московской области. Встреча проходит на стадионе «747» в рамках 5-го тура ФОНБЕТ-Первенства Профессиональной футбольной лиги.

Результатами предыдущих пяти матчей между этими командами стали одна ничья и по две победы у каждого клуба. Ранее «Псков-747» в городе на Неве сыграл вничью с петербургскими футболистами из «Динамо» (1:1), а у «Долгопрудного» со счетом 2:2 завершился домашний матч с московским «Чертаново».

В целом по результатам предыдущих встреч псковские футболисты занимают 12-е место в турнирной таблице (одна победа и одна ничья, два поражения), а команда Московской области — десятое (одна победа и одно поражение, две ничьи).

Сегодняшнюю игру судит московский арбитр Максим Матюнин, резервный судья Герман Кравченко (Псков). Ассистентами судьи выступают Игорь Золотарев (Брянск) и Дмитрий Семенов (Петрозаводск). Инспектирует матч Александр Лагун из Санкт-Петербурга.

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