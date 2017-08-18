В сентябре в Пскове появится 120 дополнительных мест для дошкольников

20:17, 18 августа 2017, ПАИ

В сентябре в Пскове будут открыты 120 дополнительных мест в детском саду Псковской инженерно-лингвистической гимназии по улице Юбилейной, 56, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Дополнительные помещения для дошкольников появились после переезда образовательного учреждения в новое здание в Борисовичах. Об этом заведующая детским садом Елена Козлова рассказала губернатору Псковской области Андрею Турчаку и главе Пскова Ивану Цецерскому в в ходе их рабочего визита на объект.

Сейчас в здании идут ремонтные работы. Подрядчик уже отремонтировал кровлю, проложил новые электросети, заменил сантехнику. На эти цели затрачено порядка 665 тысяч рублей из муниципального бюджета.

На дороге, ведущей к входу в детский сад, губернатор заметил ямы. «Смысл здесь что-то открывать с таким двором. Если пройдет ливень, здесь будут стоять лужи. Как тут будут ходить дети и родители?» — отреагировал Андрей Турчак и поручил заместителю Главы Администрации города Пскова Татьяне Ивановой отремонтировать дорожное покрытие до начала ученого года.

В ходе визита Андрей Турчак осмотрел уже отремонтированные помещения нескольких детских групп, пищеблока и санузлов. В одной из комнат он увидел сложенные в стопку матрасы, некоторые из которых оказались дырявыми. Губернатор поручил заведующей детским садом подготовить список необходимых постельных принадлежностей, также пообещав помочь с финансированием.

В завершение осмотра во дворе детского сада глава региона пообщался с местной жительницей, которая пришла узнать об имеющихся вакансиях. Женщина рассказала, что имеет два высших образования и опыт работы логопедом в Мурманске. В Пскове она хотела бы устроиться в детский сад логопедом или детским психологом. Андрей Турчак поручил начальнику Государственного управления образования Псковской области Александру Седунову предложить женщине имеющиеся вакансии.

Также Андрей Турчак поинтересовался ее мнением на счет названия дошкольного учреждения, которого пока нет. Она предложила вариант «Радость», который понравился и губернатору.

Добавим, что в настоящее время в детском саду Псковской инженерно-лингвистической гимназии обучаются 60 ребят от 3 до 7 лет.