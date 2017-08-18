Земли Минобороны на Шестака и Маргелова планируют передать в собственность города до конца года

20:22, 18 августа 2017, ПАИ

Земли Министерства обороны Российской Федерации на улицах Шестака и Маргелова в Пскове могут быть переданы в собственность города до конца этого года, доложил губернатору Псковской области Андрею Турчаку представитель Минобороны, ведущий инженер отдела расквартирования Роман Мильков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региона.

До конца октября в собственность города перейдут дворовые территории и дороги, а к концу года планируется перевести все инженерные сети, уточнил Роман Мильков.

В ходе осмотра дворов губернатор отметил, что все они находятся в плачевном состоянии. «Трава во дворах не то, что по пояс, а скоро не видно будет людей. Пока земли не передали, они все равно должны обслуживаться. Это один из самых молодых районов города, а выглядит как убитый. Вы будете ждать, пока все умрет, а потом отдадите городу?» — обратился Андрей Турчак к представителю Минобороны и попросил привести территории в порядок.

У жителей микрорайона, которые собрались во дворе домов № № 9 и 11 по улице Маргелова, губернатор поинтересовался, довольны ли они качеством работы их управляющей компании.

«Последнее время двор содержится очень хорошо, в чистоте. Дворник хорошо работает», — единогласно заявили жильцы. Больше всего их беспокоит отсутствие детских площадок и ненормативное состояние дворовых проездов. Губернатор попросил граждан набраться терпения и объяснил, что пока земли не переданы в управление городом, городские власти не имеют права проводить на этих землях какие-либо работы. После завершения всех процедур территории будут включены в план ремонта, заверил Андрей Турчак.

В свою очередь сопровождавший губернатора региональный координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Комфортная городская среда», глава Пскова Иван Цецерский рассказал, что власти все-таки пошли на нарушение, и включили двор 11-го дома в план ремонта — там появится детская площадка.

В ходе общения Андрей Турчак и Иван Цецерский ответили еще на десяток вопросов горожан.

Также руководители города и области проинспектировали ход дорожных работ на улице Шестака. На участке от Рижского проспекта до Гаражного проезда меняют сети водоснабжения и канализации. Затем подрядчик приступит к укладке дорожного полотна и монтажу бордюрного камня, обустроит тротуар и отрегулирует высоту ливневых колодцев. На эти цели из городского бюджета выделено более 11 млн рублей. Работы планируется завершить в октябре этого года.