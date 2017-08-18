В следующем году в Пскове отремонтируют «Аллею ветеранов»

20:29, 18 августа 2017, ПАИ

«Аллею ветеранов», которая находится во дворах на улице Юбилейной в Пскове, планируют отремонтировать в следующем году, рассказал кандидат в Псковскую городскую Думу 6-го созыва от партии «Единая Россия» по одномандатному избирательному округу № 9 Иван Мешков. В пятницу, 18 августа, он представил проект реконструкции парковой зоны губернатору Псковской области Андрею Турчаку и региональному координатору федерального партийного проекта «Комфортная городская среда, главе Пскова Ивану Цецерскому.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, здесь планируется сделать вымощенные дорожки, устроить ливневую канализацию, благоустроить территорию парка и сделать ее доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект будет доработан в этом году, а в следующем начнется его реализация. Предполагаемый объем вложений — от 3,5 до 5 млн рублей.

«Вы знаете о существовании федерального проекта «Городская среда»?» — поинтересовался у Ивана Мешкова Андрей Турчак. Иван Мешков ответил утвердительно и рассказал главе региона о планах присоединиться к нему в следующем году.

В свою очередь региональный координатор проекта Иван Цецерский предложил включить в план благоустройства парка детские игровые и спортивные площадки.

В завершение презентации Иван Мешков рассказал, что в этом районе Завеличья проживает порядка 5 тыс человек, и за реконструкцию излюбленной у псковичей зоны отдыха уже собрано около 1,3 тыс подписей. «И я поддерживаю!» — также сказал в завершение разговора Андрей Турчак.