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Общество

Прекращает вещание телеканал Life

Прекращает вещание телеканал Life, сообщает РБК. Канал уже уведомил кабельных и спутниковых операторов о закрытии. Национальная спутниковая компания (НСК, бренд «Триколор ТВ»), «НТВ плюс» и «Ростелеком» отметили, что получили письма компании «Медиа контент», которая является владельцем лицензии на вещание телеканала Life.

Арам Габрелянов, акционер и гендиректор холдинга News Media, так прокомментировал эту информацию: «Мы посылали операторам письма, что вместо сюжетов будут стримы».

ТАСС пишет, что 18 августа - последний рабочий день телеканала. «Остается только сайт и наши проекты, конечно. Полностью прекращается [телевещание]. На частоте будет обращение к телезрителям следить за новостями Life на сайте и в соцсетях», - отметил собеседник агентства, добавив, что 90 сотрудников канала будут сокращены, а еще 90 останутся работать над стриминговым вещанием.

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