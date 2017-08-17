Актёр из Пскова задержан в Петербурге по делу о стрельбе во время игры в покер

20:38, 18 августа 2017, ПАИ

Известный по сериалам 43-летний актер, уроженец Пскова Сергей Козик задержан Следственным комитетом Петербурга. Как сообщает «Фонтанка», Козик, сыгравший, среди прочего, в «Убойной силе» и «Бандитском Петербурге», «считается соучастником стрельбы в доме Басина на площади Островского».

По данным полиции, «актер находился в квартире второго этажа на площади Островского, 5 в тот момент, когда один из участников карточной игры применил пистолет Макарова и ранил в грудь соседа по столу».

Издание сообщает, что вечером 17 августа Козика поместили в изолятор. Он проходит в качестве подозреваемого в вооруженном конфликте. Стрелком же считается 50-летний Юрий Яновский. «Его черный Mercedes S-класса регулярно в течение нескольких лет видят на парковке площади. По предварительной информации, Яновский подался в бега», - уточняет "Фонтанка".

Также по делу задержаны еще несколько человек.

Ранение в ходе конфликтной карточной игры получил «31-летний петербуржец, имеющий отношение к крупному модельному агентству». Сейчас он в реанимации. Известно, что к стрельбе «привела чья-то подозрительно удачная покерная комбинация». Проще сказать, игрока заподозрили в шулерстве.

Сергей Козик родился в Пскове в 1973 году. В кино дебютировал в 1999-м в сериале «Агент национальной безопасности». Среди других работ: «Не делайте бисквиты в плохом настроении», «День Д», сериалы «Пушкин», «Налет», «Чисто по жизни», фильм «Свои» Месхиева, где сыграл полицая. Активно работал на дубляже. Например, это именно голосом Козика говорит Джулс в «Криминальном чтиве» Тарантино и Фраймен в «Выжившем» Иньярриту.