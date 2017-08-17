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Водителю из Калининградской области за контрабанду в Псков 603 тысяч пачек сигарет грозит 5 лет тюрьмы

На таможенном посту в Калининградской области задержан 48-летний водитель из Славска, который в качестве контрабанды взял в рейс до Пскова 603 тысячи пачек сигарет общей стоимостью около 29 млн рублей. Как сообщает newkaliningrad.ru, в его отношении возбуждено уголовное дело. Оно уже передано в суд для рассмотрения по существу.

В случае если его признают виновным, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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