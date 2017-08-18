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Экономика

В Латвии запретили продажу российских конфет

Суд в Латвии запретил продажу на территории страны конфет «Мишка косолапый» производства российской фабрики «Красный Октябрь», сообщает Lenta.ru.

Судебная тяжба между «Красным Октябрем» и латвийским предприятием «Лайма», выпускающем собственных «Мишек» (Lācītis Ķepainītis), длилась пять лет. В «Лайме» посчитали, что российские конфеты легко перепутать с латвийскими, что неправильно, и решили судиться за принадлежность товарного знака. В ответ «Красный октябрь» обвинил истца в недобросовестной конкуренции, но эти претензии были отклонены.

Помимо «Мишек косолапых» «Лайма» производит конфеты «Буревестник», «Красный мак», «Белочка» и другие. На обертках названия сладостей написаны на латышском, однако на сайте фабрики приводится русскоязычный перевод.

Владельцем «Лаймы» является норвежская компания Orkla. Ей же ранее принадлежал ряд российских кондитерских предприятий, в частности, «Сладко» и Фабрика имени Крупской.

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