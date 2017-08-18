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Экономика

Снято ограничение на ввоз молока из Белоруссии

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) сняла введенное накануне временное ограничение на ввоз продукции трех белорусских предприятий, в том числе и «Савушкина продукта», сообщается на сайте ведомства.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с учетом проведенных переговоров с белорусской стороной, а также гарантий заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь — директора департамента ветеринарного и продовольственного надзора А. М. Субботина восстанавливает право поставок на территорию России продукции белорусских предприятий: ОАО «Молочные горки», ОАО «Рогачевский МКК», ОАО «Савушкин продукт», — отметили в Россельхознадзоре.

17 августа Россельхознадзор объявил об ограничении с 18 августа поставок в РФ с одного белорусского мясного предприятия и трех молочных, включая «Савушкин продукт», в связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС и РФ.

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