К осени лекарства в России могут подорожать

22:56, 18 августа 2017, ПАИ

Траты импортеров на закупку лекарств выросли на 11%, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Представители фармацевтической отрасли подчеркнули, что уже осенью цены в аптеках могут вырасти на 5–20%. В первую очередь повышение затронет так называемые сезонные препараты.

Отмечается, больше всего на импорте лекарств в Россию заработали Германия ($801,5 млн), Франция ($371,5 млн), Италия ($254,8 млн) и Великобритания ($232,9 млн).