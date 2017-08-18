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Экономика

К осени лекарства в России могут подорожать

Траты импортеров на закупку лекарств выросли на 11%, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Представители фармацевтической отрасли подчеркнули, что уже осенью цены в аптеках могут вырасти на 5–20%. В первую очередь повышение затронет так называемые сезонные препараты.

Отмечается, больше всего на импорте лекарств в Россию заработали Германия ($801,5 млн), Франция ($371,5 млн), Италия ($254,8 млн) и Великобритания ($232,9 млн).

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