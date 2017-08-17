15 тонн корма для кошек не впустили в Псковскую область

21:45, 18 августа 2017, ПАИ

На российско-латвийской границе в международном пункте пропуска "Бурачки" приостановлено движение фуры, перевозившей в Санкт-Петербург 15 тонн корма для кошек из Лихтенштейна. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета ввоза кормов стали многочисленные несоответствия. В частности, сведений о дате выработки товара сведениям о дате производства товара, заявленным на потребительской упаковке и сведениям о дате производства товара, заявленным на транспортной упаковке.

Также ветеринарный сертификат из Лихтенштейна не соответствовал образцу ветеринарного сертификата на экспортируемые на таможенную территорию Евразийского экономического союза кормовые добавки для кошек и собак, а также готовые корма для кошек и собак.

Обнаружилось и не соответствие сведений об адресе грузополучателя.

Принято решение о возврате товара, оформлен акт о возврате груза.