Всемирный день фотографии отмечается сегодня

09:52, 19 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 19 августа, отмечается Всемирный день фотографии (World Photography Day), сообщает портал calend.ru.

Праздник был учреждён в 2009 году по инициативе австралийского фотографа по имени Корске Ара. Дата праздника была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1839 году широкой общественности был представлен метод получения отпечатка фото – дагерротипа, прототипа фотографии. Данное изобретение принадлежит Луи Жаку Манде Дагера, у которого патент на столь перспективную инновацию выкупило правительство Франции, оно и провозгласило его изобретение «подарком миру». Ведь изобретение Дагера стало первым шагом на пути к фотографии как общедоступной «технологии».

Сегодня можно поздравить с профессиональным праздником всех фотографов. Фотография, которая сегодня прочно утвердилась практически во всех сферах жизни, имеет давнюю историю. Но именно дагерротипия – процесс получения изображения на металлической пластине – считается первым практическим способом фотографирования. Она, а вернее получение закрепленного изображения, была создана в начале 1820-х годов французским изобретателем Жозефом Ньепсом, однако носит имя Луи Дагера, поскольку именно ему удалось получить изображение и зафиксировать его на медной пластине, покрытой серебром. Поэтому именно дагеротипия считается родоначальницей современной фотографии. В последующие годы множество ученых продолжало совершенствовать процесс получения фотографий, используя разные материалы и реактивы. В 1861 году Джеймс Максвелл сумел воспроизвести цветное фото, а изобретение в 1981 году компанией «Sony» цифровой камеры, позволило делать цифровые фотографии и отказаться от традиционной фотопленки (хотя многие профессиональные фотографы и сейчас предпочитают её в своей работе).

И сегодня, в мир цифровых технологий, мы без труда можем сами делать фотографии, которые потом заставят нас улыбнуться, взгрустнуть или затаить дыхание. И, конечно же, особое место фотография занимает в жизни тех, кто выбрал это занятие своей профессией, ведь их работу по праву можно назвать искусством. Поэтому сегодня всех фотографов можно поздравить и с профессиональным праздником.