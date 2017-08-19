0
13:16
Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится в Пскове 10 сентября
11:40
33 участника вышли на старт восьмого этапа Чемпионата Псковской области по автомногоборью
10:39
Яблочный Спас наступил по народному календарю
09:03
Сегодня в Пскове состоится Медовый фестиваль
20:42
В Пскове приступили к приготовлению гигантского медовика (ФОТОРЕПОРТАЖ)
20:22
Земли Минобороны на Шестака и Маргелова планируют передать в собственность города до конца года
18:42
На ПАИ стартовала трансляция матча между «Псков-747» и «Долгопрудным»
Еще новости
Общество

День гуманитарной помощи празднуется сегодня

Сегодня, 19 августа, в мире празднуется День гуманитарной помощи. Об этом пишет портал calend.ru.

Организация Объединенных Наций обозначила задачу — повышать информированность общества о деятельности по оказанию гуманитарной помощи во всем мире. Кроме того, учреждение Дня гуманитарной помощи напоминает о важности международного сотрудничества в этой сфере, а также воздает должное всем, кто работал и продолжает работать в ней. По мнению специалистов, за последние десятилетия заметно возросла способность гуманитарного сообщества быстро и эффективно реагировать на разного рода кризисы и катастрофы, вызванные природными либо человеческими факторами, а также предвосхищать их. Произошло это во многом благодаря самоотверженной работе многих тысяч людей, выбравших работу в области гуманитарной помощи.

 Каждый день, преодолевая опасности и невзгоды, гуманитарные работники помогают миллионам людей в странах, охваченных войной или переживающих стихийное бедствие. Их труд — это наглядная иллюстрация того, что помощь нуждающимся должна и может оказываться вне зависимости от религиозной, расовой или половой принадлежности, подчеркивается в резолюции ООН. Во Всемирный день гуманитарной помощи проводятся разнообразные информационные и образовательные мероприятия.

Кроме того, в этот день мировое сообщество вспоминает людей, которые потеряли свои жизни, спасая других, чтобы воздать им должное. Один из них — сотрудник ООН Сержиу Виейра ди Меллу, погибший в результате взрыва гостиницы в Багдаде. Это случилось 19 августа 2003 года — и в честь этого печального события выбрана дата для Всемирного дня гуманитарной помощи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится в Пскове 10 сентября
19 августа 2017
Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится в Пскове 10 сентября
33 участника вышли на старт восьмого этапа Чемпионата Псковской области по автомногоборью
19 августа 2017
33 участника вышли на старт восьмого этапа Чемпионата Псковской области по автомногоборью
Яблочный Спас наступил по народному календарю
19 августа 2017
Яблочный Спас наступил по народному календарю
Сегодня в Пскове состоится Медовый фестиваль
19 августа 2017
Сегодня в Пскове состоится Медовый фестиваль
В Пскове приступили к приготовлению гигантского медовика (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 августа 2017
В Пскове приступили к приготовлению гигантского медовика (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Земли Минобороны на Шестака и Маргелова планируют передать в собственность города до конца года
18 августа 2017
Земли Минобороны на Шестака и Маргелова планируют передать в собственность города до конца года 4
На ПАИ стартовала трансляция матча между «Псков-747» и «Долгопрудным»
18 августа 2017
На ПАИ стартовала трансляция матча между «Псков-747» и «Долгопрудным»
Программа Медового фестиваля в Пскове 19 августа
18 августа 2017
Программа Медового фестиваля в Пскове 19 августа

Идет загрузка...