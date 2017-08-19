День гуманитарной помощи празднуется сегодня

09:25, 19 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 19 августа, в мире празднуется День гуманитарной помощи. Об этом пишет портал calend.ru.

Организация Объединенных Наций обозначила задачу — повышать информированность общества о деятельности по оказанию гуманитарной помощи во всем мире. Кроме того, учреждение Дня гуманитарной помощи напоминает о важности международного сотрудничества в этой сфере, а также воздает должное всем, кто работал и продолжает работать в ней. По мнению специалистов, за последние десятилетия заметно возросла способность гуманитарного сообщества быстро и эффективно реагировать на разного рода кризисы и катастрофы, вызванные природными либо человеческими факторами, а также предвосхищать их. Произошло это во многом благодаря самоотверженной работе многих тысяч людей, выбравших работу в области гуманитарной помощи.

Каждый день, преодолевая опасности и невзгоды, гуманитарные работники помогают миллионам людей в странах, охваченных войной или переживающих стихийное бедствие. Их труд — это наглядная иллюстрация того, что помощь нуждающимся должна и может оказываться вне зависимости от религиозной, расовой или половой принадлежности, подчеркивается в резолюции ООН. Во Всемирный день гуманитарной помощи проводятся разнообразные информационные и образовательные мероприятия.

Кроме того, в этот день мировое сообщество вспоминает людей, которые потеряли свои жизни, спасая других, чтобы воздать им должное. Один из них — сотрудник ООН Сержиу Виейра ди Меллу, погибший в результате взрыва гостиницы в Багдаде. Это случилось 19 августа 2003 года — и в честь этого печального события выбрана дата для Всемирного дня гуманитарной помощи.