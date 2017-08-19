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Общество

Яблочный Спас наступил по народному календарю

Сегодня, 19 августа, по народному календарю наступил Яблочный Спас, пишет портал calend.ru.

Официальное название церковного праздника — Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Однако на Руси он известен как Яблочный Спас, или Второй Спас.

Задолго до своих страданий и смерти на кресте Христос начал готовить учеников к предстоящим событиям, чтобы те верно их восприняли. Дело в том, что даже апостолы, тесно общавшиеся с Иисусом, были уверены, что Мессия должен быть царем Израилевым. Христос же хотел, чтобы они поняли, что он не еврейский пророк, а Сын Божий, пришедший на землю ради спасения всего рода человеческого. Поэтому необходимо было, как пишет преподобный Ефим Сирин, «чтобы Господь явил им царство славы своей прежде поругания своего и бесчестия, чтобы знали они, что распят он не по немощи своей, а добровольно для спасения мира». С тремя ближайшими учениками — Петром, Иаковом и Иоанном — Иисус взошел на гору Фавор для молитвы. Молясь, апостолы задремали и не видели начала Преображения Господня. Их разбудило сияние славы — необычайный свет, исходивший от Христа. Рядом со своим учителем апостолы увидели Моисея и Илию, которые беседовали с ним об исходе в Иерусалим ради совершения искупительного подвига.

После на гору спустилось облако, и ученики услышали глас Господень: «Се есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Апостолы испугались, пали ниц и лежали до тех пор, пока Иисус не коснулся их. Напоследок Христос попросил учеников никому не рассказывать об увиденном, пока не свершатся казнь и воскрешение. Начало празднования Преображения Господня относится к раннехристианским временам — до 5 века. На Руси Яблочный Спас стал одним из наиболее широко отмечаемых дней года. В это время в деревнях устраивали большие праздники, отмечая не только религиозный праздник, но и встречу осени. Вечером крестьяне наблюдали заход солнца. Как только светило касалось горизонта, начинали петь песни.

К этому времени в садах массово созревали яблоки. Их собирали, ели с медом и сахаром, а также готовили из них разные блюда, например, пироги, причём, у каждой хозяйки был собственный рецепт приготовления яблочного пирога, поэтому, приходя в гости, можно было отведать какое-то новое вкусное блюдо. До Второго Спаса есть яблоки запрещалось, а первые собранные в этот день плоды освящали в церкви и только потом вкушали.

Иногда, доедая последний кусок спасского яблока, загадывали желание и верили, что оно обязательно исполнится. В южных районах наравне с яблоками освящали и пробовали первый виноград. В этот день устраивались торги, на которых выставляли целые телеги с яблоками.

Кроме того, люди, имевшие сады, считали своим долгом в этот день угостить плодами больных, нищих и сирых. Тех, кто нарушал этот обычай, считали людьми непорядочными. В народе говорили, что после Преображения и погода преображается: ночи становятся по-осеннему холодными. «Пришел Спас — бери рукавицы про запас»; «Второй Спас шубу припас», — подмечали наши предки. Приближение осени чувствовали и журавли, начиная собираться в теплые края. По тому, какая погода в этот день, судили о будущем январе

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