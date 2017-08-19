О соблюдениях мер безопасности при купании и рыбалке напомнили псковичам сотрудники МЧС
Главное Управление МЧС по Псковской области напоминает псковичам о необходимо соблюдения мер при купании и рыбалке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.
По словам специалистов, любой владелец лодки или катера должен помнить о своей безопасности: «Перед тем как отправиться на рыбалку, необходимо сообщить близким о том, место назначения и время прибытия. Возьмите с собой мобильный телефон с положительным балансом и с заряженной батареей, по которому с вами всегда можно будет связаться, по которому вы сможете рассказать о своих передвижениях и вызвать службы спасения (по телефонам "101" и "112") в случае необходимости».
Кроме того, псковские сотрудники МЧС призывают граждан придерживаться следующих правил:
- перед купанием следует отдохнуть;
- не рекомендуется входить в воду разгоряченным;
- не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки;
- купаться следует в специально отведенных и оборудованных для этого местах;
- перед купанием в незнакомых местах обследуйте дно;
- никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах.