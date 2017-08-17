«Калашников» представит 20-тонного разведывательно-ударного робота в 2017 году

12:49, 19 августа 2017, ПАИ

Концерн «Калашников» (входит в Ростех) в этом году представит новый разведывательно-ударный роботизированный комплекс массой 20 тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Алексея Криворучко.

«Нет, в этот раз [ на «Армии-2017» ] мы его не покажем по разным причинам, но чуть позже в этом году мы этот комплекс обязательно представим», - сказал Криворучко.

По его словам, это гусеничная машина, работать над которой концерн, скорее всего, будет в кооперации с другими производителями. «Что касается вооружения, то там можно разместить любое оружие по требованию заказчика. Сейчас идет этап заводской сборки», - отметил Криворучко.

Ранее он сообщал, что испытания этого разведывательно-ударного комплекса начнутся в России в 2018 году.

Напомним, что Международный военно-технический форум «Армия-2017» пройдет с 22 по 27 августа на территории подмосковного парка «Патриот».