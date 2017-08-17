0
22:50
Эмма Стоун стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире
22:47
Американец слетал в «Макдоналдс» на мотопараплане, чтобы купить бургер
18:02
Злоупотребление сахаром оказалось причиной мужской депрессии
15:40
Tвиттер сможет предсказывать преступления
09:34
День Бориса и Глеба наступил по народному календарю
21:48
Джоану Роулинг признали самым высокооплачиваемым писателем в мире
22:49
Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ
Еще новости
Страна и мир

«Калашников» представит 20-тонного разведывательно-ударного робота в 2017 году

Концерн «Калашников» (входит в Ростех) в этом году представит новый разведывательно-ударный роботизированный комплекс массой 20 тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Алексея Криворучко.

«Нет, в этот раз [ на «Армии-2017» ] мы его не покажем по разным причинам, но чуть позже в этом году мы этот комплекс обязательно представим», - сказал Криворучко.

По его словам, это гусеничная машина, работать над которой концерн, скорее всего, будет в кооперации с другими производителями. «Что касается вооружения, то там можно разместить любое оружие по требованию заказчика. Сейчас идет этап заводской сборки», - отметил Криворучко.

Ранее он сообщал, что испытания этого разведывательно-ударного комплекса начнутся в России в 2018 году.

Напомним, что Международный военно-технический форум «Армия-2017» пройдет с 22 по 27 августа на территории подмосковного парка «Патриот».

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Эмма Стоун стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире
17 августа 2017
Эмма Стоун стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире
Американец слетал в «Макдоналдс» на мотопараплане, чтобы купить бургер
08 августа 2017
Американец слетал в «Макдоналдс» на мотопараплане, чтобы купить бургер
Злоупотребление сахаром оказалось причиной мужской депрессии
06 августа 2017
Злоупотребление сахаром оказалось причиной мужской депрессии
Tвиттер сможет предсказывать преступления
06 августа 2017
Tвиттер сможет предсказывать преступления
День Бориса и Глеба наступил по народному календарю
06 августа 2017
День Бориса и Глеба наступил по народному календарю
Джоану Роулинг признали самым высокооплачиваемым писателем в мире
03 августа 2017
Джоану Роулинг признали самым высокооплачиваемым писателем в мире 1
Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ
02 августа 2017
Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ 2
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать арбузы и дыни
01 августа 2017
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать арбузы и дыни

Идет загрузка...