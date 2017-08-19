0
13:16
Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится в Пскове 10 сентября
11:40
33 участника вышли на старт восьмого этапа Чемпионата Псковской области по автомногоборью
10:39
Яблочный Спас наступил по народному календарю
09:03
Сегодня в Пскове состоится Медовый фестиваль
20:42
В Пскове приступили к приготовлению гигантского медовика (ФОТОРЕПОРТАЖ)
20:22
Земли Минобороны на Шестака и Маргелова планируют передать в собственность города до конца года
18:42
На ПАИ стартовала трансляция матча между «Псков-747» и «Долгопрудным»
Еще новости
Общество

Трёх псковичей в наркотическом опьянении задержали бойцы ОМОНа

18 августа в Пскове в ходе совместных с ОКОН УМВД России по городу Пскову оперативно-профилактических мероприятий, сотрудники ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области задержали трех граждан, находившихся в состоянии наркотического опьянения. Об этом Псковкому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии России по Псковской области.

За употребление наркотических средств, в соответствии с частью 2 статьи 20.20 КоАП, граждане привлечены к административной ответственности.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится в Пскове 10 сентября
19 августа 2017
Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится в Пскове 10 сентября
33 участника вышли на старт восьмого этапа Чемпионата Псковской области по автомногоборью
19 августа 2017
33 участника вышли на старт восьмого этапа Чемпионата Псковской области по автомногоборью
Яблочный Спас наступил по народному календарю
19 августа 2017
Яблочный Спас наступил по народному календарю
Сегодня в Пскове состоится Медовый фестиваль
19 августа 2017
Сегодня в Пскове состоится Медовый фестиваль
В Пскове приступили к приготовлению гигантского медовика (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 августа 2017
В Пскове приступили к приготовлению гигантского медовика (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Земли Минобороны на Шестака и Маргелова планируют передать в собственность города до конца года
18 августа 2017
Земли Минобороны на Шестака и Маргелова планируют передать в собственность города до конца года 4
На ПАИ стартовала трансляция матча между «Псков-747» и «Долгопрудным»
18 августа 2017
На ПАИ стартовала трансляция матча между «Псков-747» и «Долгопрудным»
Программа Медового фестиваля в Пскове 19 августа
18 августа 2017
Программа Медового фестиваля в Пскове 19 августа

Идет загрузка...