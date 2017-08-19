Трёх псковичей в наркотическом опьянении задержали бойцы ОМОНа

11:04, 19 августа 2017, ПАИ

18 августа в Пскове в ходе совместных с ОКОН УМВД России по городу Пскову оперативно-профилактических мероприятий, сотрудники ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области задержали трех граждан, находившихся в состоянии наркотического опьянения. Об этом Псковкому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии России по Псковской области.

За употребление наркотических средств, в соответствии с частью 2 статьи 20.20 КоАП, граждане привлечены к административной ответственности.