Изделия из золота украла безработная в Пскове

11:29, 19 августа 2017, ПАИ

В Пскове сотрудники отдела полиции №1 УМВД России раскрыли кражу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в одной из квартир жилого дома по улице Киселева у женщины украли изделия из золота. О произошедшем потерпевшая немедленно сообщила в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими подозреваемый был установлен и задержан. Им оказалась 30-летняя безработный ранее судимый местный житель. По данному факту проводится проверка.