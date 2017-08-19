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Общество

Изделия из золота украла безработная в Пскове

В Пскове сотрудники отдела полиции №1 УМВД России раскрыли кражу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в одной из квартир жилого дома по улице Киселева у женщины украли изделия из золота. О произошедшем потерпевшая немедленно сообщила в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими подозреваемый был установлен и задержан. Им оказалась 30-летняя безработный ранее судимый местный житель. По данному факту проводится проверка.

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