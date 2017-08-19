33 участника вышли на старт восьмого этапа Чемпионата Псковской области по автомногоборью

11:40, 19 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 19 августа, на аэродроме в деревне Гарино Пушкиногорского района проходит VIII этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью. Участие в гонке «Пушкинские Горы – 2017» принимают 33 спортсмена, сообщил Псковскому агентству информации руководитель соревнования Николай Степанов. Гонщики приехали из Пскова, Санкт-Петербурга, Опочки и Пушкинских Гор.

Протяжённость трассы соревнования составляет примерно километр. Победителей традиционно определят в абсолютном зачёте, среди водителей переднеприводных, задреприводных, полноприводных машин, а также в зачёте «Волга» (ГАЗ, УАЗ (кроме «Патриот»), «Газель»).

После семи этапов Чемпионата области по автомногоборью в абсолютном зачёте и классе заднеприводных автомобилей лидировала псковичка Ольга Стебихова, в классе переднеприводных машин – пскович Максим Фёдоров, полноприводных – петербуржец Александр Фёдоров. В Кубке Чемпионов, где выступают победители Чемпионата области по автомногоборью разных лет, на первом месте пока Кирилл Ксенофонтов (Псков). В зачёте Первенства (водители до 18 лет) лучший результат имел Тимур Абитов из Всеволожска.