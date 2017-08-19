Водителя, повторно севшего за руль нетрезвым, задержала полиция в Усвятах

12:22, 19 августа 2017, ПАИ

В Усвятах полиция задержала нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 18 августа на улице Весенняя в Усвятах полицейские остановили ВАЗ-21103. Выяснилось, что транспортным средством управлял 34-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.