Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится в Пскове 10 сентября

13:16, 19 августа 2017, ПАИ

10 сентября в Пскове состоится киберфестиваль «Кубок Простории». Об этом Псковскому агентству инфомрации сообщили организаторы.

Кроме того, в этот день пройдёт масштабный чемпионат по CS:GO GIGA GAMES 2017 от компании GIGABYTE. Сильнейшие коллективы сойдутся в сватке за призовой фонд 100 000 рублей.

Помимо захватывающих соревнований на киберфестивале будут организованы: выставка оружия и моделей советской техники, косплей шоу, розыгрыши призов среди игроков и зрителей, настольные игры, робототехника, 3D-принтер, игровые симуляторы, виртуальные танцы, а также турниры по компьютерным дисциплинам: Dota 2, FIFA 17, World of Tanks, Hearthstone, Overwatch.