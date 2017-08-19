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Общество

Продукты украла девушка из магазина в Тамше

В Тямше экипаж вневедомственной охраны задержал девушку, которая совершила хищение из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из магазина на улице Молодежной в поселке Тямша совершена кража. Прибыв на место происшествия, стражи порядка задержали 21-летнюю гражданку, которая похитила с прилавка продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства, подозреваемая доставлена в отдел полиции.

 

 

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