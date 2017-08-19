Продукты украла девушка из магазина в Тамше

13:27, 19 августа 2017, ПАИ

В Тямше экипаж вневедомственной охраны задержал девушку, которая совершила хищение из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из магазина на улице Молодежной в поселке Тямша совершена кража. Прибыв на место происшествия, стражи порядка задержали 21-летнюю гражданку, которая похитила с прилавка продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства, подозреваемая доставлена в отдел полиции.