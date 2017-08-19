Велосипед ALTAIR угнал местный житель в Локнянском районе

15:07, 19 августа 2017, ПАИ

В Локнянском районе сотрудники полиции задержали гражданина, подозреваемого в краже велосипеда, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, из подъезда жилого дома на площади Ленина в поселке Локня был похищен велосипед ALTAIR, принадлежащий местному жителю. Причиненный ущерб составил 8000 рублей. В связи с этим он обратился с заявлением в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Вскоре полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний безработный, ранее судимый житель Локнянского района.

В рамках расследования устанавливается возможная причастность подозреваемого к совершению и других аналогичных преступлений.